Niemieckie media o sytuacji Polsce. "Rządząca prawica nie jest niezwyciężona"

Rządzący od trzech lat PiS wydawał się niezwyciężony. Wygrana Rafała Trzaskowskiego w Warszawie pokazuje jednak, że narodowych konserwatystów można pokonać. Czy jego sukces może być wzorem dla całej Polski? - zastanawia się Jan Puhl, dziennikarz "Der Spiegel".

Niemiecki tygodnik "Der Spiegel" pokusił się o analizę sytuacji politycznej w Polsce. Zwrócił uwagę na wygraną kandydata Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego w wyborach na prezydenta Warszawy. Nazywa go "liberalnym, proeuropejskim politykiem", którego zwycięstwo pokazuje, że "narodowych konserwatystów można pokonać".

Polski Macron czy Trudeau Wschodu?

Od tego czasu Trzaskowski porównywany jest do prezydenta Francji Emmanuela Macrona, niektórzy nazywają go nawet "Trudeau Wschodu" (Justin Trudeau to premier Kanady). Czy z jego sukcesu można wywnioskować, w jaki sposób można złamać niepodważalną hegemonię PiS? - zastanawiają się publicyści. Czy wystartuje za dwa lata w wyborach prezydenckich? - pytają.