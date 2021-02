Niemcy. Były strażnik obozu koncentracyjnego ekstradowany z USA

Jak podają agencja dpa i "Spiegel" Friedrich Berger został przetransportowany z USA do Niemiec samolotem pogotowia ratunkowego. Stan zdrowia Bergera jest dobry. Federalna policja przekazała go w ręce Urzędu Kryminalnego Hesji (LKA), który ma go przesłuchać. Rzecznik prasowy LKA poinformował, że przesłuchanie mężczyzny zleciła Prokuratura Generalna w Celle. Berger jest oskarżony o współudział w morderstwie.