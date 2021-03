Niedziela Palmowa co roku w innym terminie. Kiedy wypada tym razem?

Niedziela Palmowa 2021. Kiedy wypada to święto?

Niedziela Palmowa to święto ruchome. Nie ma stałej daty w kalendarzu, dlatego co roku może przypadać w inną niedzielę. Termin uzależniony jest od Wielkanocy, a ta z kolei od pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Oznacza to, że zarówno Niedziela Palmowa, jak i Wielkanoc mogą wypaść albo w marcu, albo w kwietniu. Jak będzie w tym roku?