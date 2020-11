Niedziela handlowa. 6 grudnia - czy sklepy będą otwarte?

Niedziela handlowa 2020. Rząd chce zmiany

W związku z pandemią koronawirusa rząd chce zmienić przepisy dotyczące niedziel handlowych. To oznaczałoby, że 6 grudnia otwarte będą wszystkie sklepy. Taka zmiana przepisów ma skłonić Polaków do tego, by rozłożyli zakupy na większą liczbę dni. Ustawodawca chce, by dodatkowy dzień handlowy nie tylko pomógł uniknąć przedświątecznego tłoku w sklepach.