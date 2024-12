Nie tylko dotacja. Co jeszcze mogą dostać firmy z funduszy unijnych?

Fundusze Europejskie to znacznie więcej niż dotacje – to szeroki wachlarz możliwości dla przedsiębiorców. Pożyczki preferencyjne, gwarancje kredytowe czy leasingi unijne oferują łatwiejszy dostęp do finansowania na wyjątkowo korzystnych warunkach. To nie tylko kapitał, ale także wsparcie w rozwijaniu innowacji, podnoszeniu kwalifikacji i budowaniu przewagi konkurencyjnej.