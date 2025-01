Nawrocki pytany o termin wyborów. Wspomniał o Janie Pawle II

Prawo i Sprawiedliwość wspiera Karola Nawrockiego, zatem pieniądze dla PiS, to także środki na kampanię dla prezesa IPN. Czy w związku z tym Nawrocki obawia się "bieda kampanii"?. - To nie będzie bieda kampania, bo wielu Polaków deklaruje wpłatę środków na moją kampanię - zapewnił i dodał, że na spotkaniach podchodzą do niego wyborcy, deklarując, że chcą finansowo go wesprzeć.