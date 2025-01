"Urodziny Jana Pawła II" i "Dzień Dziecka". Politycy komentują termin wyborów prezydenckich

Zgodnie z zapowiedzią, marszałek Sejmu wskazał termin wyborów prezydenckich, choć choć oficjalnie zarządzenie w tej sprawie będzie mógł wydać dopiero 15 stycznia. Już teraz wiadomo, że pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja 2025 roku, a ewentualna druga tura 14 dni później, czyli 1 czerwca 2025 roku.

- Za 18 tygodni pójdziemy wszyscy do urn, wybierając kolejnego prezydenta. Wybór daty nie był jakiś specjalnie duży. Między 11 a 18 maja różnica była prawie żadna. Jest jednak jakaś szansa, że jeżeli wybory będą dłużej po majówce i serii wolnych weekendów, przecież mamy wcześniej Wielkanoc, że będzie można ten proces polityczny jasno przedstawić ludziom - uzasadnia Hołownia.

Politycy wszystkich stron niemal zgodnie przyjęli wiadomość z akceptacją, podkreślając, że każda z możliwych dat – poza długim weekendem majowym – byłaby dobra. Część posłów upatruje jednak symboliki dni wyborczych, które mogłyby być korzystne dla własnych faworytów.

Sawicki: "Pytajcie numerologów"

- Jeśli to nie jest długi weekend, to data nie ma szczególnego znaczenia. Czy 11, czy 18 maja - nie ma to większego znaczenia. Jednak jako osoba, które całe życie pracowała z dziećmi, bardzo się cieszę, że druga tura przypadnie w Dzień Dziecka. Będzie można zachęcać do głosowania cale rodziny, mówiąc, że to element Dnia Dziecka, by po pikniku pójść zagłosować na Rafała Trzaskowskiego – komentuje rzeczniczka KO Dorota Łoboda.

Symboliki w dniu pierwszej tury głosowania dopatruje się też Robert Telus z PiS. - Wybory to święto demokracji, więc będę namawiał do udziału w nich niezależnie od daty, ale 18 maja to jest przede wszystkim dzień urodzin Jana Pawła II. Dla nas katolików i Polaków to jest bardzo dobry dzień. Każdy dzień jest dobry, ale ten dzień będzie bardzo dobry, bo wygra Karol Nawrocki. Taką mam nadzieję – komentuje były minister rolnictwa.

- To, czy data ma znaczenie, pytajcie numerologów, a nie polityków. Dla mnie każda data jest ważna i dobra. Symboliczne jest to, że dogrywka – II tura – będzie w czerwcu w Dzień Dziecka. Jestem dziadkiem, więc to dla mnie ważny dzień. Miejmy nadzieję, że będzie to dobra wiadomość dla Polski, Polaków, w tym także dla dzieci - mówi Marek Sawicki z PSL.

- Te starsze dzieci powyżej 18. roku życia będą musiały podjąć dobrą decyzję i myślę, że podejmą dobrą - dodaje. PSL w wyborach prezydenckich wspiera Szymona Hołownię.

Z kolei wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak uważa, że wskazana data głosowania jest dobra jak każda inna. - Jesteśmy gotowi do rywalizacji w każdym terminie. Polacy zdecydują, kto będzie w drugiej turze. My walczymy o to, by Sławomir Mentzen był w drugiej turze i reprezentował konserwatywnych wyborców - komentował w TVP Info.

Kandydatka Nowej Lewicy Magdalena Biejat nie odniosła się dotychczas do wskazanej daty wyborów. Według nieoficjalnych informacji swój start może ogłosić również Adrian Zandberg z Razem. Dotychczas start zapowiedzieli również Marek Jakubiak z Wolnych Republikanów i Marek Woch z Bezpartyjnych Samorządowców.

Kampania wyborcza oficjalnie ruszy za tydzień, wówczas trzeba będzie zarejestrować komitet, następnie zebrać 100 tys. podpisów poparcia i zgłosić kandydata na prezydenta. Dopiero po rejestracji komitetu przez PKW kandydat może prowadzić agitację. Kampania wyborcza zakończy się o północy 16 maja i wówczas rozpocznie się cisza wyborcza.