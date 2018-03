Nareszcie będzie cieplej. Pogoda na trzy dni

Powoli żegnamy się z mrozem. Kolejne dni będą cieplejsze, słońce będzie wyglądać zza chmur. Trzeba jednak uważać na gołoledź.

W końcu termometry wskażą dodatnie temperatury (Pixabay.com)

Niedziela będzie pogodna i słoneczna. Nie spodziewamy się opadów. Jedynie na krańcach wschodnich Polski, jednak tylko do południa, będzie więcej chmur i miejscami poprószy słaby śnieg. Choć nadal będzie mroźno na wschodzie kraju, i tak odczujemy różnicę w temperaturze. W ciągu dnia termometry wskażą bowiem tam od -5 do -3 st C, a na zachodzie i południowym-zachodzie już od +1 do +4 st. C.

Co nas czeka po weekendzie? Ocieplenie. W poniedziałek, na przeważającym obszarze kraju, nie będzie padać. Jedynie w pasie wybrzeża będzie się mocnej chmurzyć i popada słaby śnieg z deszczem. Co więcej, mogą wystąpić też marznące opady powodujące na drogach niebezpieczną gołoledź. Ujemna temperatura - od -3 do -1 st. C - panować będzie tylko na północnym Polski. Z kolei do na zachodzie i na południu kraju termometry wskażą od +7 do +9 st. C.

We wtorek też będzie pogodnie, w miarę słonecznie i bez opadów. Mowa jednak o północy i w centrum kraju. Na południu pojawi się bowiem więcej chmur i miejscami popada słaby deszcz. W górach możemy spodziewać się natomiast deszczu ze śniegiem. Nadal na północnym-wschodzie kraju termometry wskażą ujemne temperatury - od -2 do -1 st. C. Na zachodzie i na południu kraju będzie cieplej - od 5 do 7 st. C.

