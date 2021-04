Naprawia komputery i rozdaje uczniom

- W pewnym momencie mieszkanie Mariusza przypominało magazyn, tego było mnóstwo, gdzie się nie spojrzało, tam leżał komputer. Jego żona cierpliwie to znosiła - mówi cytowany przez tvn24.pl Grzegorz Ufniarz, radny gminy Police, który pomaga w zbiórce komputerów dla młodzieży.

Mariusz Wojdak od ponad roku pomaga uczniom w zdobyciu komputerów potrzebnych m.in. do nauki zdalnej. Akcja informatyka z Polic rozpoczęła się właśnie z powodu pandemii COVID-19 pod koniec marca 2020 roku, kiedy to zamknięto szkoły. Pan Mariusz zauważył wtedy, że wśród znajomych jego syna były dzieci, które nie mają komputerów i przez to nie mogły uczyć się zdalnie. Postanowił więc pomóc i zorganizował zbiórkę starych komputerów. Później je naprawiał i rozdawał dzieciom.