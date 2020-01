Najnowszy sondaż prezydencki. Zmiany na podium

W najnowszym sondażu prezydenckim doszło do niespodziewanych roszad na podium. Pierwsze miejsce jest jednak stale zajęte. Andrzej Duda ma największe szanse, by wygrać wybory. Od wygrania w pierwszej turze dzieli go zaledwie kilka punktów procentowych.

Według sondaży Andrzej Duda jest faworytem wyborów prezydenckich (East News, Fot: PIOTR MOLECKI)

Jest kolejne badanie, które potwierdza sporą przewagę Andrzeja Dudy nad konkurentami w wyścigu o fotel prezydencki. Jak wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" i se.pl obecnie urzędujący prezydent może liczyć na 44,96 proc. poparcia.

Oznacza to, że od wygrania wyborów już w pierwszej turze Dudę dzieli zaledwie kilka punktów procentowych. Drugie miejsce, bez zaskoczenia, przypadło kandydatce Platformy Obywatelskiej Małgorzacie Kidawie-Błońskiej. Na nią swój głos chce oddać 23,11 proc. badanych. Nieoczekiwanie trzecie miejsce zajął Szymon Hołownia z 9,86 proc. głosów.

Poza podium znaleźli się: Robert Biedroń, Władysław Kosiniak-Kamysz i Krzysztof Bosak. Zdobyli kolejno: 9,09 proc., 7,86 proc. i 5,12 proc. głosów.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 14-16 stycznia 2020 roku na próbie 1075 dorosłych Polaków.

Według innych sondaży Dudzie dalej do wygranej w pierwszej turze. W drugiej rywalizowałby z Kidawą-Błońską.

Źródło: se.pl