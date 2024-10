Najgorsze minęło, najcięższe przed nimi

Nowa era mobilizacji

Podczas powodzi tysiąclecia Polacy okazali ogromne wsparcie mieszkańcom zniszczonych terenów. Przyjeżdżali na miejsce i pomagali, m.in. przenosząc worki z piachem czy dostarczając prowiant poszkodowanym. To samo działo się w tym roku, jednak obecnie powszechny dostęp do Internetu, sprawia, że mobilizacja społeczeństwa osiąga nowy wymiar. Rozwinięte media online, a w szczególności media społecznościowe, umożliwiają o wiele szersze i szybsze dotarcie, a co za tym idzie – większą pomoc finansową. Postanowiliśmy ponownie wykorzystać nasz potencjał kreatywny i komunikacyjny, by z pomocą partnerów mediowych zaangażować jak najwięcej osób. – tłumaczy Piotr Piętka, CEO Publicis Groupe w Polsce, krajach bałtyckich i w Ukrainie, wiodącej grupy komunikacji marketingowej.