Nadchodzi sądny dzień dla Trumpa. Biały Dom albo więzienie?

Porażka w wyborach na najwyższe stanowisko w Stanach Zjednoczonych jest dotkliwym ciosem, jakiego nie zapomni żaden kandydat. D la Trumpa tegoroczne głosowanie jest jednak "sądnym dniem", a w zależności od wyniku może trafić do Białego Domu albo stanąć w obliczu groźby więzienia – uważa szef biura "Guardiana" w Waszyngtonie David Smith.

" Wyrobił sobie opinię faceta, któremu to uchodzi na sucho " – stwierdziła Gwenda Blair, autorka biografii Trumpa. Przykładem są procesy dotyczące Trump University, oskarżonej o oszustwo i wprowadzanie w błąd w reklamach. W 2016 roku Trump zgodził się na ugodę opiewającą na 25 milionów dolarów, zamykając firmę.

Mimo to Trumpowi udaje się odwracać sytuację i przedstawiać siebie jako męczennika prześladowanego przez ukryte wrogie siły. W tej narracji to Demokraci są zagrożeniem dla amerykańskiej demokracji.

"Z powodów, których nie rozumiem, ilekroć był oskarżany, jego sondaże rosły (...). Za każdym razem, gdy znów stawiają mu zarzuty, używa tego po prostu jako kolejnego dowodu, że jest prześladowany. To niedorzeczne, ale on to odwrócił. Jak dobry kanciarz" – powiedział John Bolton, były doradca Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego.