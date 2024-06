Na lekcji zapalił się telefon. Na miejsce przyjechała straż

W szkole zapalił się telefon. Pożar ugasił uczeń

Do incydentu doszło we wtorek ok. godz. 9 w szkole podstawowej z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu w woj. pomorskim, a samo zgłoszenie dotyczyło sprawdzenia obecności gazów popożarowych. Straż zawiadomiła dyrektorka placówki.