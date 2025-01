Musk ingeruje w wybory w Europie? KE przyjrzy się działaniom

Miliarder i właściciel platformy X Elon Musk planuje przeprowadzić wywiad z liderką AfD Alice Weidel przed wyborami parlamentarnymi w Niemczech , które odbędą się 23 lutego. Musk, znany ze swojego wsparcia dla prawicowych ugrupowań, wyraził wcześniej krytykę wobec niemieckiego kanclerza Olafa Scholza, nazywając go "niekompetentnym głupcem" i przekonuje, że AfD mogą "uratować" Niemcy.

Komisja Europejska zamierza sprawdzić, czy platforma X nie użyła algorytmów do nadania wywiadowi z Weidel większej widoczności. Jeśli okaże się, że doszło do naruszenia DSA, platforma Muska może zostać ukarana grzywną do 6 proc. jej globalnego obrotu. W skrajnych przypadkach KE może nawet zawiesić działalność X w UE.