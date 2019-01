Molestował nastolatki i oferował pieniądze. Wpadł w ręce policji

Kilka dni temu w centrum Częstochowy 29-latek zaczepiał młode kobiety, a jednej z nich składał niemoralne propozycje. Teraz wpadł i usłyszał m.in. zarzut doprowadzenia przemocą 17-latki do poddania się czynności seksualnej.

Funkcjonariusze z Częstochowy zatrzymali mężczyznę podejrzanego o atak na tle seksualnym. 29-latek usłyszał już pierwsze zarzuty. Dotyczącą one złożenia propozycji kontaktu seksualnego 15-latce oraz doprowadzenia 17-latki do poddania się czynności seksualnej. Mężczyzna trafił już na 3 miesiące do aresztu.