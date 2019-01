Tragedia na Podkarpaciu. W wypadku zginęło małżeństwo, ranne dzieci

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę w nocy w miejscowości Domostawa. W wyniku zderzenia osobowego hyundaia z tirem zginęło małżeństwo. Ranne zostały również dzieci, najmłodsze miało dwa lata.

W zdarzeniu brał również kierowca autobusu, który próbując uniknąć zderzenia, wjeżdżając do przydrożnego rowu. W pojeździe było 56 pasażerów.

Na miejscu zginął 44-letni kierowca hyundaia. Do szpitala trafiła 39-letnia pasażerka samochodu, jednak lekarzom nie udało się uratować jej życia. W wypadku ranne zostały dzieci, które jechały tym samym pojazdem. To chłopcy w wieku 11 i 2 lat. Z kolei pasażerom autobusu, który wpadł do rowu, nic się nie stało.