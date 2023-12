Mocne słowa Czarnka. "Jaruzele od Tuska"

- Ten pan użył przemocy przed chwilą. Przepychał nas - słychać w tle. Pojawiają się pozostawione bez odpowiedzi pytania o to, kim jest i co robi. Chwilę później dochodzi do przepychanki przy drzwiach, z udziałem m.in. posłanki Joanny Borowiak, która w pewnym momencie krzyczy: "Posła bije!".