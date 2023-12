Przepychanka w TVP. Posłanka PiS poszkodowana

W budynku TVP doszło do szarpaniny, gdy zjawił się tam przewodniczący nowej rady nadzorczej. Politycy PiS próbowali powstrzymać go przed wejściem do gabinetu prezesa. Jedna z posłanek została poszkodowana w rękę. - Muszę pojechać do szpitala na obdukcję - mówiła.