Minister Gowin przekaże swoją nagrodę partii

- Wicepremier Jarosław Gowin przyznane środki będzie sukcesywnie przekazywał na działalność Porozumienia - poinformowało nas biuro Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W sumie będzie to ponad 65 tys. złotych.

"Ugrupowanie nie otrzymuje żadnej dotacji"

Przypomnijmy, że to właśnie Jarosław Gowin powiedział ostatnio w wywiadzie dla Radia ZET, że "kiedy był jeszcze ministrem sprawiedliwości, to czasami nie starczało mu do pierwszego". - Miałem wtedy trójkę dzieci na utrzymaniu, studiowały. I słowo honoru, czasami nie starczało do pierwszego - dodawał. Ta wypowiedź wywołała ogromną burzę.