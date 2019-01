Mieszkańcy Gdańska są w szoku. Uruchomiono całodobową pomoc psychologiczną

Po ataku na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza ludzie są zszokowani. Część nie radzi sobie z emocjami, dlatego miasto uruchomiło całodobową pomoc psychologiczną dla potrzebujących. Można z niej skorzystać dzwoniąc na infolinię, lub udając się do jednego z dziewięciu punktów MOPR.

Kilkanaście osób potrzebowało pomocy psychologa bezpośrednio po tym, jak Stefan W. zaatakował prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza na finale WOŚP. Na miejscu pracowało czterech psychologów MOPR. - Ci ludzie byli zszokowani, nie wiedzieli, co się dzieje. Część osób nie radziła sobie z emocjami zwyczajnie. A część w ogóle nie wiedziała, co się stało. Reakcje były skrajnie różne. Naprawdę nasi psychologowie mieli co robić - mówi Wirtualnej Polsce Sylwia Ressel, rzecznik MOPR w Gdańsku.

"Ludzie byli po prostu w szoku"

Miasto uruchomiło dla mieszkańców całodobowy kontakt do dyżurujących psychologów Punktu Interwencji Kryzysowej Fundacji "Fosa". Dzwonić można pod dwa numery telefonów: 787 960 860 oraz 577 772 838. - To wsparcie będzie funkcjonowało tak długo, jak będzie potrzebne - mówi rzecznik MOPR. Można także umówić się na wsparcie bezpośrednie prosząc, by psycholog przyjechał do osoby potrzebującej.