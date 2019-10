Michał Dworczyk potwierdza: PiS dalej walczy o większość w Senacie

PiS po wyborach parlamentarnych 2019 straciło większość w Senacie, ale do pierwszego posiedzenia ma nadzieję ją odzyskać. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk potwierdził, że partia rządząca prowadzi rozmowy z konkurencyjnymi senatorami.

- Ludzie zmieniają poglądy, kierują się merytorycznymi lub niemerytorycznymi przesłankami - powiedział na antenie radiowej Jedynki szef KPRM o możliwości odzyskania przez PiS większości w Senacie. To właśnie Michał Dworczyk prowadził rozmowy koalicyjne na poziomie sejmików po wyborach samorządowych.

Czy podobne negocjacje toczą się i teraz? - Dialog jest częścią polityki - powiedział enigmatycznie Dworczyk. Minister podkreślił, że nie wyklucza sytuacji, kiedy co najmniej dwóch senatorów dołączy do PiS. - Ale nie wykluczam też sytuacji, kiedy to opozycja będzie miała większość. Mam nadzieję, że ta kadencja będzie bardziej merytoryczna - zaznaczył.