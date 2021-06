Michał Dworczyk czuje się "głęboko niekomfortowo". Polityk o ataku hakerskim

Dworczyk wyjaśniał również, kim są Tomasz Fill i Mariusz Chłopik, którzy mieli doradzać premierowi. Wyjaśnił, że to wieloletni znajomi ze środowiska harcerskiego. Pytany to, co sprawia, że znaleźli się w gronie doradców premiera, wskazał na zaufanie. - Nie ma w tym niczego nadzwyczajnego. Mieliśmy zerwać kontakty ze znajomymi? Tym bardziej że nie brali udziału w żadnych służbowych naradach - dodał.