Atak hakerski na rząd. Zaufani ludzie premiera piszą z nim po nocach

Rzecznik rządu prywatnych wiadomości nie komentuje

Do sprawy odniósł się za to rzecznik rządu Piotr Mueller. – Mamy do czynienia z operacją rozsyłania nieprawdziwych maili po redakcjach. Problem jest taki, że nie będziemy odnosić się do każdej z tych informacji, ponieważ na tym zależy służbom, które podejmują działania dezinformacyjne. Wtedy się miesza prawdę z fałszem i generuje się zamieszanie w opinii publicznej – powiedział Wirtualnej Polsce rzecznik rządu.