Miał nosa. Psi detektyw odnalazł poszukiwanego nastolatka

Dragon skierował swoje kroki do lasu. Po przejściu około 10 kilometrów towarzyszący mu policjant dostrzegł wyziębionego nastolatka. Młody mężczyzna skulił się z zimna pod jednym z drzew. Policjanci od razu zaprowadzili go do radiowozu i okryli kocem. Na miejsce przyjechało pogotowie ratunkowe i 18-latek został oddany pod opiekę lekarzy.