Mateusz Morawiecki o najnowszym sondażu: najważniejszy jest moment wyborów

- Z szacunkiem podchodzimy do wszystkich sondaży, ale najważniejszy jest moment wyborów - tak premier Mateusz Morawiecki skomentował wynik najnowszego badania preferencji wyborczych Polaków. Wynika z niego, że gdyby wybory odbyły się teraz, PiS przegrałby w konfrontacji z Koalicją Europejską.

Według najnowszego sondażu Kantar Millward Brown opublikowanego w środę przez "Gazetę Wyborczą" wynika, że gdyby wybory do Parlamentu Europejskiego odbywały się w marcu Koalicja Europejska uzyskałaby 35 proc. poparcia, PiS - 33 proc., Wiosna - 11 proc., a Kukiz'15 - 7 proc.

- Z szacunkiem podchodzimy do wszystkich sondaży, ale wskazujemy na to, że najważniejszy jest moment wyborów. A dla nas projekty społeczne, projekty rozwojowe, gospodarczo ważne, to są projekty, którymi chcemy przekonywać mieszkańców, że potrafimy rozumieć potrzeby i te potrzeby w odpowiedni sposób też zaadresować - stwierdził Mateusz Morawiecki, pytany o wyniki sondażu.