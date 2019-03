Mateusz Morawiecki: nie dla koalicji z partiami antyunijnymi

Premier udzielił "Rzeczpospolitej" obszernym wywiadzie, w którym zabrał głos ws. planowanego europarlamentarnego sojuszu PiS. Mateusz Morawiecki zapowiedział też, że rząd "zastanowi się", co zrobić z zakazem handlu w niedzielę.

Morawiecki zapewnił, że gospodarka i społeczeństwo to dla niego "jedno". "Przez całe dekady nierówności ekonomiczne prowadziły u nas do nierówności społeczne, a te - do nierówności rozwojowych" - powiedział premier. Polityk zastrzegł, że Polska nie może rozwijać się "na wyrywki". "Co z tego, że inwestujemy w jeden region, skoro ogromne rzesze ludzi zaczną emigrować?" - pytał.