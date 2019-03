Mateusz Morawiecki: nie jesteśmy Harrym Potterem. Premier wspomniał o synku Ignasiu

Mateusz Morawiecki apeluje do nauczycieli. - Bardzo proszę o powstrzymanie strajku przed egzaminami. Ucierpią na tym dzieci i rodzice - powiedział premier w radiowej Jedynce. Wspomniał także o swoim synu Ignasiu i dziennikarzu Jacku Żakowskim.

- Ostatnio przeczytałem to, co mówił pan redaktor Żakowski. Pan redaktor Żakowski nie należy do tych, którzy piszą często listy miłosne na Aleje Ujazdowskie. W ostatnich latach, bo wcześniej to mu się zdarzało. Powiedział, że to, co my zaproponowaliśmy, to jest wszystko to, o czym wszyscy mówili, że to trzeba zrobić - powiedział w radiowej Jedynce premier Mateusz Morawiecki. Cieszę się, że nasze programy jednoczą część naszych konkurentów politycznych, dziennikarskich