Mamed Ch. przesłuchiwany w prokuraturze. Usłyszy dodatkowe zarzuty

Były zawodnik MMA Mamed Ch. oprócz zarzutu paserstwa ma usłyszeć dzisiaj dodatkowe zarzuty w prokuraturze. Jak nieoficjalnie ustaliła Wirtualna Polska, miał m.in. zlecić podpalenie samochodu pochodzącego z kradzieży. Zarzutów ma być ponad dziesięć.

- O wszystkich zarzutach będziemy szczegółowo informować po zakończeniu czynności. Zgodnie z kodeksem postępowania karnego prokurator ma 48 godzin od zatrzymania na wykonanie czynności procesowych. Zarzuty Mamedowi Ch. przedstawią i przesłuchają go w charakterze podejrzanego prokuratorzy ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach – powiedziała w rozmowie z Wirtualną Polską rzecznik Prokuratury Krajowej Ewa Bialik.

Przypomnijmy, że Mamed Ch. został zatrzymany we wtorek o 6 rano przez katowickich policjantów wspieranych antyterrorystów w swoim domu pod Olsztynem. Do zatrzymania doszło w sprawie paserstwa luksusowych samochodów nabywanych w Czechach. Chodzi o takie pojazdy jak Porsche Panamera, Range Rover Evoque, BMW M6, czy BMW serii 7. Wczoraj mężczyzna został przewieziony do prokuratury. Czynności z jego udziałem rozpoczęły się dzisiaj w porannych godzinach.