Majówka 2020. Sklepy otwarte 1 maja. Gdzie zrobimy zakupy w Święto Pracy

W Polsce mamy 13 dni ustawowo wolnych do pracy. W tej puli znajduje się tzw. majówka, czyli 1 i 3 maja. Oprócz tego, że są to dni wolne od pracy, to objęto je również zakazem handlu. Oznacza to, że tak jak w niedzielę niehandlową zamknięte będą wszystkie największe sklepy i galerie handlowe.