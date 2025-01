Mają dowód? Kotwica tankowca Eagle S wydobyta z dna Zatoki Fińskiej

Fińskie radio Yle poinformowało, że kotwica tankowca Eagle S została zlokalizowana na dnie Zatoki Fińskiej i wydobyta na powierzchnię. Operacja została przeprowadzona przez szwedzki okręt ratunkowy HMS Belos, który wydobył kotwicę z głębokości ok. 80 m. Obecnie kotwica znajduje się w posiadaniu fińskich służb, które przystąpią do jej oględzin.

Do uszkodzenia podmorskich kabli doszło w Boże Narodzenie. Fińskie organy ścigania podejrzewają, że tankowiec Eagle S przeciągnął kotwicę po dnie morskim, uszkadzając energetyczny kabel EstLink 2 oraz cztery kable telekomunikacyjne.

Tankowiec, pływający pod banderą Wysp Cooka, transportował rosyjską benzynę z Petersburga do Egiptu. Zakłada się, że statek należy do rosyjskiej "floty cieni", czyli grupy wysłużonych statków wykorzystywanych przez Rosję do omijania sankcji na ropę. Po awarii został zatrzymany przez fińskie służby i sprowadzony w stronę wybrzeża.