Premier Finlandii ostrzega. "Rosyjska flota cieni" jest zagrożeniem także dla Polski?

Statek Eagle S, który - jak twierdzą fińskie władze - należy do rosyjskiej "floty cieni", został zatrzymany przez fińską straż graniczną. Podejrzewa się, że odpowiada on za zniszczenie kabla elektroenergetycznego EstLink 2. Premier Finlandii Petteri Orpo jest zdania, że tankowce rosyjskiej "floty cieni", to "zagrożenie dla wszystkich państw nad Bałtykiem i UE".