Kabel na dnie Bałtyku zerwany. "Siły zewnętrzne"

W poniedziałek tuż po godzinie 4 rano doszło do awarii podmorskiego kabla telekomunikacyjnego łączącego Finlandię z Niemcami. Kabel został całkowicie przecięty - poinformował państwowy dostawca sieci światłowodowych Cinia. Lokalne media przypominają, że biegnie on podobną trasą, co gazociąg Nord Stream.