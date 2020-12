Lockdown na Słowacji. Drastyczne restrykcje na święta Bożego Narodzenia

Słowacja wprowadza drastyczne restrykcje tuż przed Bożym Narodzeniem. Nowe zasady będą obowiązywały od godz. 5 rano w sobotę 19 grudnia. Początkowo mówiono, że zasad będzie trzeba przestrzegać do 29 grudnia, czyli do końca stanu wyjątkowego, ale wicepremier Sztefan Holy już zapowiedział, że obostrzenia zostaną przedłużone do 10 stycznia 2021 r.