Leszek Miller zaszczepił się na COVID. Uwagę przykuł jeden szczegół

Szczepionka na COVID jest już w Polsce. O przyjęciu preparatu poinformował w czwartek Leszek Miller. Były premier szczepieniem pochwalił się w mediach społecznościowych.

Z okazji zaszczepienia się Leszek Miller udostępnił w sieci zdjęcie dokumentu, który potwierdza, że podano mu wakcynę.

"To najlepszy sposób, aby rozstrzygnąć wątpliwość: 'szczepić się czy nie szczepić'" - napisał na Twitterze Leszek Miller.

Europarlamentarzysta już wcześniej zapowiadał w mediach, że zamierza zaszczepić się przeciw koronawirusowi.

W komentarzach do wpisu polityka wiele osób natychmiast zarzuciło mu jednak, że otrzymane przez niego potwierdzenie szczepienia jest w języku polskim. Niektórzy wypomnieli Millerowi, że przecież nie należy on do grupy zero, w której znajdują się m.in. pracownicy systemu ochrony zdrowia, a więc nie mógł oficjalnie zostać tak szybko zaszczepiony.

Próbowaliśmy skontaktować się z byłym premierem po komentarz do sprawy, jednak bezskutecznie.

Szczepionka na COVID. RPO o akcji szczepień: "Ludzie mają wątpliwości"

Narodowy program szczepień skomentował Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. W liście do Ministerstwa Zdrowia przekazał, że "musimy rozmawiać o tym, kto ma prawo do pierwszeństwa przy szczepieniach na koronawirusa". Jego zdaniem resort zapomniał o osobach niepełnosprawnych, które powinny należeć do grupy podwyższonego ryzyka.

"To w szczególności osoby, u których przyczyną niepełnosprawności są schorzenia układu krążeniowo-oddechowego, współwystępujące schorzenia różnych układów organizmu, czyli osoby z tzw. niepełnosprawnością sprzężoną oraz ze schorzeniami powodującymi znaczące osłabienie odporności, a także osoby, które z uwagi na trudności poznawcze mają obniżoną zdolność do dbania o higienę i profilaktykę" - wylicza prof. Adam Bodnar w liście do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Zdaniem rzecznika osoby cierpiące na niepełnosprawność mają obawy, iż jeszcze długo nie będą mogły normalnie uczestniczyć w życiu społecznym.

