Szczepionka na COVID. RPO krytycznie o akcji szczepień. "Ludzie mają wątpliwości"

"Sposób organizacji szczepień na koronawirusa budzi wątpliwości" - pisze do Ministerstwa Zdrowia prof. Adam Bodnar. Rzecznik Praw Obywatelskich pyta szefa resortu Adama Niedzielskiego, dlaczego osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie nie mają szczepień w pierwszej kolejności.

"Musimy rozmawiać o tym, kto ma prawo do pierwszeństwa przy szczepieniach na koronawirusa. Ludzie mają bowiem wątpliwości co do określenia grup priorytetowych" - stwierdza Rzecznik.