Szczepionka na COVID. Minister zdrowia: ponad 14 tys. osób się zaszczepiło

W środowej rozmowie z TOK FM minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał najnowsze dane z akcji szczepień. - Na całym świecie mamy już ponad 7 mln osób zaszczepionych i nie obserwujemy jakichś poważnych powikłań. Wczoraj (we wtorek - przyp. red.) w Polsce na godz. 18:30 przekroczono liczbę 14 tys. zaszczepionych osób, dzienna liczba przekroczyła 7770 szczepień - mówił minister zdrowia.

Niedzielski zapowiedział, że resort planuje udostępniać raporty ze szczepień podobne do tych znanych z nowych przypadków zakażeń koronawirusem.

- To będą takie "dashboardy", taka strona z prezentacjami graficznymi o szczepieniach. Będzie w nich zawarty podział na np.: płeć, wiek, zawody, zamieszkanie. Planujemy, że uruchomione to zostanie po nowym roku, pewnie w okolicach 4 lub 5 stycznia. Możliwe, że taka informacja będzie kilka razy dziennie aktualizowana - ujawnił Niedzielski.

Minister zdrowia był pytany także o powrót dzieci do szkół i złożył wstępną deklarację. - Jeśli utrzymamy tendencję 10 tys. zakażeń dziennie, bo dziś ogłosimy około 13 tys. przypadków COVID-19, to prawdopodobnie rozpoczniemy powrót do nauczania. Na początek w klasach 1-3 w szkołach podstawowych - zapowiedział Adam Niedzielski.