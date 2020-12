Kiedy koniec obostrzeń? Adam Niedzielski zabrał głos

Obostrzenia zostaną z nami do lata? - Nie lubię gdybania, ale żeby efekt odporności populacyjnej się pojawił, to mówi się o 50-60 proc. zaszczepionych dorosłych, czyli ok. 15 mln Polaków - powiedział Adam Niedzielski. Minister przekazał także, że polska służba zdrowia nie jest w stanie zaszczepić tylu osób do wakacji.

Adam Niedzielski o zniesieniu obostrzeń Źródło: PAP , Fot: Piotr Nowak