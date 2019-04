Lech Wałęsa ostro o terminie wyborów. "Utrudnia balangowanie w sobotę i niedzielę"

Były prezydent Lech Wałęsa ocenił, że jeżeli w wyborach bierze udział mniej niż 50 proc. obywateli, to nie ma mowy o demokracji. Dodał, że wybory powinno się organizować tak, by nie utrudniały "balangowania".

Lech Wałęsa (PAP, Fot: Karolina Misztal/REPORTER)

Lech Wałęsa słynie ostatnio z coraz ciekawszych wypowiedzi. Na jednym z niedawnych spotkań mówił o UFO, czym wprawił w osłupienie znaczną część widowni.

Tym razem były prezydent pochwalił się w sieci nagraniem z wywiadu, jakiego udzielił zagranicznej dziennikarce.

- Bardzo chcieliśmy, żeby Chiny miały wolność. A Chiny to jest taki duży samochód z dwiema przyczepami z tyłu. A Polska to mercedes albo ford czteroosobowy. On może 200 kilometrów na godzinę jechać, a pani da 200 jechać tym Chinom z tymi przyczepami. Nie mogą tak jechać, bo nas pozabijają - mówił Wałęsa.

- Gdyby Chiny odzyskały, tak wolność jak Polska, to przyjechałoby przynajmniej miliard Chińczyków podziękować Wałęsie za to, że mają wolność. To by liści na drzewie nie starczyło, bo oni wszystko jedzą - dodał.

Lech Wałęsa o organizacji wyborów w weekendy

Były lider Solidarności komentował również temat zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego. Ocenił, że jeżeli w wyborach udział bierze mniej niż połowa uprawnionych do głosowania, to nie można mówić o demokracji.

- Wszystkie wybory, gdzie jest poniżej 50 proc., trzeba uznać, że nie było - skomentował. W opinii byłego prezydenta, tak niska frekwencja jest zazwyczaj efektem błędów po stronie polityków, którzy "nie zdążyli z rozwiązaniami".

- Dziś ludzie są wygodni, mają samochody, domy na wsi. Kto będzie chciał na jakieś zebrania chodzić w sobotę, w niedzielę? (…) A ponieważ widzimy, że tacy ludzie są, to musimy ich inaczej zorganizować. Inaczej wybory muszą się odbywać, żeby każdy mógł głosować, a nie utrudniało mu to balangowania w sobotę i niedzielę - powiedział Lech Wałęsa.

Przypomnijmy, że wybory do PE zaplanowane zostały na 26 maja (niedzielę).