Kontrowersyjny pomysł Wałęsy. Chce zastrzec nazwę "Solidarność"

Lech Wałęsa zaapelował o zawieszenie używania nazwy "Solidarność" przez obecne władze związku, które nazwał "szkodnikami". W tym celu były prezydent planuje zbiórkę podpisów.

"Zwracam się do budowniczych Solidarności o zorganizowanie zebrania podpisów w celu wymuszenia zawieszenia używania nazwy Solidarności" - napisał w niedzielę na Twitterze Lech Wałęsa.

Były prezydent podkreślił, że tymczasowa sytuacja miałaby trwać do momentu "pozbycia się z kierownictwa związku takich szkodników jak m.in. Guzikiewicz i Duda".

Piotr Duda to obecny lider "Solidarności", a Karol Guzikiewicz pełni funkcję wiceprzewodniczącego "S" w Stoczni Gdańskiej.

Spór o obchody 4 czerwca

O co Lech Wałęsa jest tak zły? Przypomnijmy, że środowiska opozycyjne planowały zorganizować w czerwcu obchody 30-lecia pierwszych, wolnych wyborów z 1989 roku. Głównymi postaciami wydarzenia mieli być Lech Wałęsa i Donald Tusk.

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich ocenił jednak, że to "Solidarność" Stoczni Gdańskiej od lat organizuje obchody w tym miejscu i przyznał im zgodę na organizację cyklicznych, całodobowych zgromadzeń w tej lokalizacji.

- Panie wojewodo, ja do pana dzisiaj z tego miejsca apeluję o to, żeby był pan urzędnikiem państwowym przestrzegającym prawa, a nie kacykiem politycznym działającym na zlecenie Prawa i Sprawiedliwości albo pana Karola Guzikiewicza - skomentowała decyzję Dariusza Drelicha prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Co na to Guzikiewicz? Związkowiec zapewnia, że jak co roku uroczystości organizowane przez "Solidarność" będą otwarte dla każdego.