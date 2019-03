Awantura w TVP. Poseł Nowoczesnej oburzony polską flagą

Jerzy Meysztowicz z Nowoczesnej zarzucił prowadzącemu program w TVP, że ma wpiętą w klapie flagę Polski. - Ten znaczek kojarzy pana z Prawem i Sprawiedliwością - ocenił polityk.

- Jeżeli to ma być chociaż pozór neutralności programu i pańskiej osoby, to nie chciałbym, żeby pan w studio obnosił się ze znakiem, który kojarzy pana z PiS - stwierdził Jerzy Meysztowicz.

W studiu zapanowała konsternacja i nie tylko dziennikarz, ale także pozostali goście (Grzegorz Długi z Kukiz'15 i Janusz Szewczak z PiS) zastanawiali się, o co chodzi.

- To jest symbol PiS. Zresztą pana pytania są jakby potwierdzeniem tego, że pan do obiektywizmu ma bardzo daleko. Wiemy o co chodzi i nie udawajmy głupa. (…) Ma pan znaczek PiS w klapie - dodał w kierunku Wojciecha Muchy poseł Nowoczesnej.