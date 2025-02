"Wszyscy ponosimy odpowiedzialność". Prezydent Niemiec z apelem

Steinmeier przypomniał, że wybory do niemieckiego parlamentu odbędą się 23 lutego. Zwrócił uwagę, że choć wielu obywateli już zdecydowało, na którą partię odda swój głos, to niektórzy wciąż się wahają. - Niektórzy jednak zastanawiają się, dlaczego w ogóle powinni głosować. Myślę, że są na to dwie dobre odpowiedzi - powiedział prezydent.