Republikański członek Izby Reprezentantów Michael McCaul poinformował podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, że w najbliższych dniach odbędzie się spotkanie zespołów negocjacyjnych USA i Rosji w Arabii Saudyjskiej. Ukraińscy urzędnicy byli zaskoczeni tą informacją twierdząc, że nie zostali zaproszeni. - Nie wiem, co to jest - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Zełenski wyraził wątpliwości co do powagi rozmów, które miałyby się odbyć bez udziału Ukrainy. - Cóż, wydaje mi się, że nie będą to poważne rozmowy – stwierdził. Jego doradca Mychajło Podolak podkreślił, że Rosja nie jest gotowa na negocjacje. – Na stole negocjacyjnym nie ma nic, co byłoby warte omówienia – dodał.