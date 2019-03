Dulkiewicz uderza w "Solidarność" i wojewodę z PiS. Mocne słowa

Wojewoda pomorski uznał, że to "Solidarność" cyklicznie organizuje czerwcowe obchody w Gdańsku i przyznał im pierwszeństwo przed obchodami opozycji z Lechem Wałęsą i Donaldem Tuskiem na czele. - Skandaliczna decyzja. Nie uznaję jej - grzmi prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz.

Samorządowcy opozycji z całej Polski, były prezydent Lech Wałęsa, szef Rady Europejskiej Donald Tusk, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, to tylko niektóre osoby przygotowujące się do obchodów 30-lecia pierwszych, wolnych wyborów z 1989 r.

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich ocenił jednak, że to "Solidarność" Stoczni Gdańskiej od lat organizuje obchody w tym miejscu i przyznał im zgodę na organizację cyklicznych, całodobowych zgromadzeń w tym miejscu . Decyzja dotycząca kilku konkretnych dni w roku została wydana na okres trzech lat.

Aleksandra Dulkiewicz: "Polityczny kacyk na zlecenie PiS"

- Panie wojewodo, ja do pana dzisiaj z tego miejsca apeluję o to, żeby był pan urzędnikiem państwowym przestrzegającym prawa, a nie kacykiem politycznym działającym na zlecenie Prawa i Sprawiedliwości albo pana Karola Guzikiewicza - cytuje prezydent Gdańska portal dziennik.pl.

Dulkiewicz oceniła, że decyzja wojewody, aby przyznać stoczniowej "Solidarności" prawo do zgromadzenia cyklicznego 4 czerwca, "dzieli społeczeństwo". Stwierdziła, że były gospodarz miasta Paweł Adamowicz wzywał, by 30. rocznica demokratycznych wyborów była świętowana wspólnie.

Dulkiewicz odniosła się również do aktywności Karola Guzikiewicza (wiceszefa stoczniowej "Solidarności" i radnego PiS). - Język, którego używa, język wykluczenia, język nienawiści, przykro, że muszę to powiedzieć, ale doprowadził do wielkiej tragedii 13 stycznia na nieodległym Targu Węglowym. Wtedy zginął Paweł Adamowicz. I święto 4 czerwca zawsze miało być dedykowane jego pamięci, pokojowej wizji budowy wspólnoty - oceniła Dulkiewicz.