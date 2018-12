Lech Wałęsa kontra Jarosław Kaczyński. Michał Dworczyk nie mógł powstrzymać się od złośliwości

"Granice wolności słowa kończą się tam, gdzie zaczynają się bezczelne pomówienia" - stwierdził szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk, komentując wyrok sądu ws. Lech Wałęsa kontra Jarosław Kaczyński. Uderzył przy tym w media.

Co na to Dworczyk? "Wyrok jasno wskazuje, że granice wolności słowa kończą się tam, gdzie zaczynają się bezczelne pomówienia. Czekamy na przeprosiny L. Wałęsy. Ciekawe, jak zostaną wyeksponowane w 'prawdziwie niezależnych mediach' :-)" - napisał na Twitterze.

Lech Wałęsa zapowiedział z kolei, że będzie się odwoływać. W rozmowie z dziennikarzami przyznał, że nie ma dowodów na potwierdzenie swoich słów, że to prezes PiS skłonił swojego brata do lądowania w Smoleńsku, ale - jak mówił - "nie wszystko, co jest prawdą, można udowodnić”. Nie wykluczył, że finał sprawy może mieć miejsce przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Zapowiadał to wcześniej jego rzecznik Mirosław Szczerba.