"Le Figaro": Rosja nie może przeszkodzić Zachodowi w budowaniu nowej ery

Spostrzeżenia "Le Figaro" wskazują, że Władimir Putin wykorzystuje to spotkanie w Kazaniu jako okazję do "politycznej konsolidacji ‚swojego obozu’". Poprzez przyjęcie liderów BRICS oraz krajów aspirujących do członkostwa, dyktator pokazuje, że "nie jest izolowany, a wręcz przeciwnie" - opisuje dziennik.