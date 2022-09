Ławrow wyszydzony na forum ONZ. "Uciekł tak szybko, jak rosyjscy żołnierze"

Poruszające Rosjan i światową społeczność orędzie Putina także i teraz zbiegło się z momentem, w którym światowi dyplomaci spotkali się, by rozmawiać o sytuacji na świcie. - Prezydent Putin wybrał ten moment, aby dolać oliwy do ognia, który sam wzniecił. Pokazuje to jego całkowitą pogardę dla Karty Narodów Zjednoczonych, Zgromadzenia Ogólnego ONZ i tej rady - powiedział amerykański sekretarz stanu Antony Blinken.