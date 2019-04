Lany Poniedziałek – 22 kwietnia 2019 obchodzimy śmigus dyngus. Sprawdź, skąd wzięła się tradycja oblewania wodą

Lany Poniedziałek – 22 kwietnia 2019

W poniedziałek, po Niedzieli Wielkanocnej obchodzimy śmigus-dyngus. Zwyczaje ludowe obchodzone tego dnia są związane z praktykami Słowian, którzy czcili nadejście wiosny. Niegdyś śmigus i dyngus , były odrębnymi zwyczajami. Śmigus polegał na symbolicznym biciu witkami wierzby i oblewaniu zimną wodą, co symbolizowało oczyszczenie z chorób i brudu, a dyngus polegał na odwiedzaniu znajomych i przypadkowych osób. Wizytom tym towarzyszył poczęstunek lub darowizna w postaci zaopatrzenia na drogę. Należy zaznaczyć, że chrześcijaństwo przejęło ten zwyczaj i powiązało go z oczyszczającą symboliką wody i upamiętnieniem rozpędzenia gromadzących się w Wielki Poniedziałek tłumów, rozmawiających o zmartwychwstaniu Jezusa. Niegdyś Polacy praktykowali ten zwyczaj w ramach upamiętnienia chrztu Polski.

Lany Poniedziałek – śmigus dyngus w innych krajach

Wiadomo, że słowiański zwyczaj polewania wodą w swojej tradycyjnej formie zachował się również w pobliskich krajach Europy środkowowschodniej. Znany jest między innymi na terenie Słowacji oraz w niektórych regionach zachodniej Ukrainy. Co ciekawe, podobnym słowiańskim zwyczajem do śmigusa-dyngusa jest także bułgarska peperuda, czyli rytuał ludowy związany z modłami o deszcz. W XXVI słowiańska tradycja rozpowszechniła się także na Węgrzech, gdzie do dziś praktykuje się oblewanie wodą, zarówno z pierwotnymi tradycjami, jak i z użyciem perfum.