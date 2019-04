Łąkorz. Śmiertelnie potrącił dwie nastolatki. Jest wyrok dla Radosław G.

Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim skazał na 10 lat więzienia Radosława G., który rok temu śmiertelnie potrącił dwie nastolatki. W chwili wypadku mężczyzna był pod wpływem narkotyków.

Do tragedii doszło w małej wsi Łąkorz w gminie Biskupiec woj. warmińsko-mazurskim. Dwie 15-letnie przyjaciółki - Marta i Julia - postanowiły wybrać się na przejażdżkę na rolkach. Gdy już z niej wracały do domu, z impetem wjechało w nie audi. Jedna z dziewczynek zginęła na miejscu, druga zmarła w drodze do szpitala.