Kulisy pracy kurierów. "Uwielbiałem jedno zdanie od klienta"

Kurierzy często spotykają się z krytyką, ale jak sami podkreślają, nie zawsze jest ona uzasadniona. - Zawsze "uwielbiałem", jak padało zdanie, kiedy dzwoniłem do klienta: "Ale proszę pana, nie ma mnie teraz w domu, bo normalni ludzie o tej porze są w pracy". A ja, przepraszam bardzo, gdzie wtedy byłem? Na wakacjach? - wspomina w rozmowie z NaTemat.pl Kuba, były kurier, który przez kilka lat dostarczał paczki. Jak dodaje, "to wcale nie jest tak, że wszyscy kurierzy są źli i okropni".

Inni klienci prosili, by przyjechał o konkretnej godzine. - Cóż, jeśli ktoś zamawia paczkę do domu i w tym domu go nie ma, musi się liczyć z tym, że jak już wróci do domu, to kuriera na rejonie też już wtedy nie będzie. Kurier to też człowiek, ma swoje życie i nie pracuje po 18 godzin dziennie - mówi.