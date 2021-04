Proces autolustracyjny Kazimierza Kujdy. "Nikogo nie skrzywdziłem"

Według prokuratury Kujda podpisał zobowiązanie do współpracy z SB w 1979 roku. Funkcjonariuszom bezpieki miał przekazywać informacje o wyjazdach zagranicznych.

Szykany podczas przepytywań bezpieki

- Z osobami, które później okazały się funkcjonariuszami SB zetknąłem się na okoliczność czynności paszportowych. Miało to miejsce, kiedy studiowałem i wyjeżdżałem do krajów nazywanych wtedy kapitalistycznymi Europy Zachodniej. Na zadawane pytania udzielałem odpowiedzi nieprawdziwych. Zatajałem rzeczywiste cele wyjazdu. Zatajałem także rzeczywiste wydarzenia, które miały miejsce podczas wyjazdu. Moje odpowiedzi miały charakter neutralny i wprowadzały w błąd tych, którzy mnie pytali – mówił Kujda przed sądem podczas środowej rozprawy.

- Nie podpisałem zobowiązania do współpracy, nie miałem także najmniejszej wiedzy, że nadano mi pseudonim. Oczywiście nigdy żadnego pseudonimu nie używałem – zapewniał Kujda.

SB podstępem zwabiła do hotelu

Podczas posiedzenia sąd odczytał jego wyjaśnienia składane w styczniu i w marcu 2020 roku. Były prezes wyjaśniał w nich, że funkcjonariusze SB podstępem zwabili go na spotkanie. Mężczyźni zaprowadzili go do hotelu proponując mu współpracę.